تفينتي الهولندي يعلن رغبته في ضم كريم الأحمدي

طلال الغامدي (صدى):
أعرب نادي تفينتي الهولندي عن رغبته الشديدة في التعاقد مع نجم الاتحاد كريم الأحمدي.
وكشفت تقارير هولندية، أن مسئولي النادي سيتواصلون مع الأحمدي، لمعرفة رغبته في تمثيل الفريق الموسم المقبل.
وقال المدير الفني للنادي " جان ستروير "،إن: " الأحمي لائق بما يكفي لقضاء عام أو عامين آخرين معنا " ،مشيرًا إلى وأضاف أن اللاعب يمتلك نفس الرغبة في ارتداء قميص تفينتي الهولندي بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
يذكر أن الأحمدي صاحب الـ 35 انضم إلى صفوف الاتحاد في 2018 قادمًا من فريق فينورد الهولندي.