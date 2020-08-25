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طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام للمرة الثالثة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1614
طبيب بالحرس الوطني يحصل على براءة اختراع من أمريكا لعلاج الأورام للمرة الثالثة

الرياض (صدى):
في إنجاز وطني فريد من نوعه، حصل الدكتور ممدوح القثامي كبير الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على براءة الاختراع الثالثة من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان "كبسولة انبعاث البوزيترون لعلاج الأورام بالبروتونات الموجهة بالأشعة".

وكانت براءة الاختراع الثانية التي حصل عليها القثامي، لطريقة علاج الأورام بالأشعة الموجهة بالتصوير الطبي، حيث تستخدم التقنية الجديدة التصوير الطبي وبالتحديد الأشعة المغناطيسية؛ لتوجيه وتحديد أماكن الأورام بدقة عالية، وتضمن هذه التقنية تسليط الأشعة العلاجية كما هو مخطط لها سابقاً.

والدكتور القثامي أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وحاصلاً على شهادة الإدارة التنفيذية في إدارة التشغيل والتقنية من معهد ماستيوشس للتكنولوجيا MIT الأمريكي عام 2020م، وشهادة الإدارة التنفيذية في الإستراتيجية والتطوير من معهد ماستيوشس الأمريكي عام 2020م.

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أحدث التعليقات

ابو سطام لطام الخشوم العنيده
ماشاء الله جميله
ابو وائل الحربي
الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر في طاعته شعر الوطن
ابو وائل الحربي
الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر في طاعته شعر الوطن
الحربي
الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر في طاعته شاعر الوطن
الحربي
الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر في طاعته شاعر الوطن

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