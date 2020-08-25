بالفيديو.. القرني تعليقًا على حديث نايف هزازي:«بالغ كثيراً»

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي حسن القرني على حديث مهاجم العدالة نايف هزازي بشأن الخسارة الثقيلة التي تلقاها العدالة أمام النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ27 للدوري.
وقال القرني خلال حواره في برنامج الديوانية:" حديث نايف هزازي بالغ كثيراً .. لاعب منقطع "، مبينا:" هزازي في مراحله الأخيرة ولن يأخذ زمانه وزمان غيره.. هو قدم مالديه في كرة القدم ".
وكان هزازي صرح " لم أكن أتمنى هذه النتيجة، وأستغرب من وجودي خارج التشكيل من البداية، وهذه رغبة مدرب وفي النهاية لازم تتقبلها، كنت أتمنى أن أكون متواجدا منذ بداية المباراة خاصة مع تواجد مدرب المنتخب ".