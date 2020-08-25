الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق نايف هزازي على الخسارة الثقيلة للعدالة أمام النصر 

Time منذ ساعة
Views 2265
Comment 1
تعليق نايف هزازي على الخسارة الثقيلة للعدالة أمام النصر 

ماجد محمد (صدى):
عبر مهاجم العدالة نايف هزازي عن استيائه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ27 للدوري

وأضاف هزازي خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة:" الحمدلله كل حال وكنا نتمنى نلعب رجل لرجل في هذه المباراة، والنصر مستواه متصاعد وجمهوره كأنه حاضر، والمدرب عرف يتعامل مع من أول شوط ".

ولفت هزازي:" ولم أكن أتمنى هذه النتيجة، وأستغرب من وجودي خارج التشكيل من البداية، وهذه رغبة مدرب وفي النهاية لازم تتقبلها، كنت أتمنى أن أكون متواجدا منذ بداية المباراة خاصة مع تواجد مدرب المنتخب، ويمكن هذا الأمر أثر على نفسيتي، ولازم أمام النصر تظهر بشكل مميز، ونعتذر لجمهور العدالة ".

وقال هزازي:" لا أعتقد أنني سأظل في العدالة وأتمنى لهم التوفيق، ولكن لازم أحترم عقدي معهم وسياسة النادي لأني لاعب محترف، وأتوقع النادي اقترب من الهبوط، ويهمني ألعب من أجل استعادة مستواي، والكل كان يرى مستواي، وأستهدف أكون افضل الموسم المقبل ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
بالتوفيق.. والله يحفظك من كل شر، فالأندية تلم.. دور الاخصائي الاجتماعي تهيئة بيئة صحية لكل المنتسبين للنادي من عدة نواحي ومنها الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وغيرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يستر على عباده

أخر الأخبار

محمد نور: سأكون رئيسا للاتحاد بعد عام ونصف
محمد نور: سأكون رئيسا للاتحاد بعد عام ونصف
Time منذ 8 دقائق Views 1310
بالفيديو.. القرني تعليقًا على حديث نايف هزازي:«بالغ كثيراً»
بالفيديو.. القرني تعليقًا على حديث نايف هزازي:«بالغ كثيراً»
Time منذ 32 دقيقة Views 1693
حمد الصويلحي : بيئة الهلال جاذبة .. عشق الهلال لن يرحل من قلب ادواردو
حمد الصويلحي : بيئة الهلال جاذبة .. عشق الهلال لن يرحل من قلب ادواردو
Time منذ 50 دقيقة Views 292
عادل عصام الدين : حمدالله يثبت انه اسطورة النصر
عادل عصام الدين : حمدالله يثبت انه اسطورة النصر
Time منذ 51 دقيقة Views 259
عادل التويجري : الحكم كان متوتر لو كان فهد بن نافل موجود لكان أعطاه كرت
عادل التويجري : الحكم كان متوتر لو كان فهد بن نافل موجود لكان أعطاه كرت
Time منذ ساعة Views 365
«الوزراء» يتابع مستجدات جائحة كورونا واستعدادات العام الدراسي
«الوزراء» يتابع مستجدات جائحة كورونا واستعدادات العام الدراسي
Time منذ ساعة Views 1671
هذا اللى زعلان على زوجته
هذا اللى زعلان على زوجته
Time منذ ساعة Views 1020
بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 
بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 
Time منذ ساعة Views 2256
تعليق نايف هزازي على الخسارة الثقيلة للعدالة أمام النصر 
تعليق نايف هزازي على الخسارة الثقيلة للعدالة أمام النصر 
Time منذ ساعة Views 2265
عادل التويجري بعد فوز الهلال على الفيصلي : نشف ريقنا
عادل التويجري بعد فوز الهلال على الفيصلي : نشف ريقنا
Time منذ ساعة Views 340