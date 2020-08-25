تعليق نايف هزازي على الخسارة الثقيلة للعدالة أمام النصر 

ماجد محمد (صدى):
عبر مهاجم العدالة نايف هزازي عن استيائه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ27 للدوري
وأضاف هزازي خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة:" الحمدلله كل حال وكنا نتمنى نلعب رجل لرجل في هذه المباراة، والنصر مستواه متصاعد وجمهوره كأنه حاضر، والمدرب عرف يتعامل مع من أول شوط ".
ولفت هزازي:" ولم أكن أتمنى هذه النتيجة، وأستغرب من وجودي خارج التشكيل من البداية، وهذه رغبة مدرب وفي النهاية لازم تتقبلها، كنت أتمنى أن أكون متواجدا منذ بداية المباراة خاصة مع تواجد مدرب المنتخب، ويمكن هذا الأمر أثر على نفسيتي، ولازم أمام النصر تظهر بشكل مميز، ونعتذر لجمهور العدالة ".
وقال هزازي:" لا أعتقد أنني سأظل في العدالة وأتمنى لهم التوفيق، ولكن لازم أحترم عقدي معهم وسياسة النادي لأني لاعب محترف، وأتوقع النادي اقترب من الهبوط، ويهمني ألعب من أجل استعادة مستواي، والكل كان يرى مستواي، وأستهدف أكون افضل الموسم المقبل ".