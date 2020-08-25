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بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 

Time منذ ساعة
Views 2256
بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام.

وأضاف المصلح خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للموظف في الجهات  العامة أو الخاصة أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل ولا يعتذر ".

وشدد المصلح، قائلا:" يجب على الموظف ألا يلتزم أو يعتذر عن الخروج أثناء الدوام أو بعد الدوام من أجل زيارات لأصحابهم ".

وتابع:" الموظفون الذين يحدد لهم وقت للعمل والحضور في هذا الوقت يجب عليهم الالتزام بالتعاقد من زمنه ".

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بلبل البحر
بالتوفيق.. والله يحفظك من كل شر، فالأندية تلم.. دور الاخصائي الاجتماعي تهيئة بيئة صحية لكل المنتسبين للنادي من عدة نواحي ومنها الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وغيرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يستر على عباده

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