النصر يكتسح العدالة بسداسية

نواف السالم (صدى):
اكتسح نادي النصر، نادي العدالة، بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجّل كاروليس أندريا الهدف الأول في المباراة للعدالة في الدقيقة 13، لكن المغربي عبدالرزاق حمدالله تعادل للنصر بعدها بدقيقة واحدة، ثم أحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 17.
كما أحرز أحمد موسى الهدف الثالث في الدقيقة 28، ثم عاد جوليانو وسجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 43، وسجل حمدالله الخامس في الدقيقة 45+4، فيما أنهى عبدالعزيز الدوسري السداسية في الدقيقة 90+2.
وارتفع رصيد النصر إلى 57 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في ذيل الجدول.