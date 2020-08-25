الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..«الغامدي» يُعلق على هزيمة الفيصلي أمام الهلال 

Time منذ ساعة
Views 2066
Comment 1
بالفيديو..«الغامدي» يُعلق على هزيمة الفيصلي أمام الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق خالد الغامدي لاعب الفيصلي على هزيمة الفيصلي أمام الهلال بهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الغامدي خلال تصريحات تلفزيونية:" كانت مباراة اليوم شبه متكافئة وكنا نسعى لمركز متقدم ".

وأشار الغامدي:" تصويري للجنة المنشطات ليس لي هدف فيه "، موضحا:" ليست مسؤوليتي سوء فهم الناس وصنعهم قضية من لا قضية.. البعض مثير للجدل ".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 42 نقطة في المركز الخامس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
مافى ميزانيه سنوايه المفروض الكل يحاسب لانه لوفيه ميزانيه سليمه كان انكشف
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي عباده🤲
باحث
واذا مسارات الطريق غير محددة كيف قائد السيارة يعرف انه في مسار صحيح؟
وسيم ٢٠٠٠
الهدوء في المواقف الصعبة
وسيم ٢٠٠٠
الهدوء في المواقف الصعبة

أخر الأخبار

بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 
بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 
Time منذ دقيقتين Views 1120
عادل التويجري بعد فوز الهلال على الفيصلي : نشف ريقنا
عادل التويجري بعد فوز الهلال على الفيصلي : نشف ريقنا
Time منذ 9 دقائق Views 143
وليد الفراج : الهلال .. البطولة رقم 60 جاري التحميل
وليد الفراج : الهلال .. البطولة رقم 60 جاري التحميل
Time منذ 10 دقائق Views 163
المطلق : قراءة سورة البقرة للعلاجٌ أو للزواج «زعم باطل»
المطلق : قراءة سورة البقرة للعلاجٌ أو للزواج «زعم باطل»
Time منذ 16 دقيقة Views 1359
جدل واسع جراء بيع مقتنيات ثمينة للسلطان قابوس في مزاد علني «فيديو»
جدل واسع جراء بيع مقتنيات ثمينة للسلطان قابوس في مزاد علني «فيديو»
Time منذ 30 دقيقة Views 308
جورجينا تظهر بخاتم ياقوت وانتفاخ بطنها يثير شكوك حول حملها من رونالدو
جورجينا تظهر بخاتم ياقوت وانتفاخ بطنها يثير شكوك حول حملها من رونالدو
Time منذ 42 دقيقة Views 350
ملخص أهداف اليوم الثاني من الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
ملخص أهداف اليوم الثاني من الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
Time منذ 58 دقيقة Views 415
حمد الصويلحي : حكم مباراة الهلال والفيصلي متشنج ومتوتر أكثر من اللاعبين
حمد الصويلحي : حكم مباراة الهلال والفيصلي متشنج ومتوتر أكثر من اللاعبين
Time منذ 59 دقيقة Views 514
النصر يكتسح العدالة بسداسية
النصر يكتسح العدالة بسداسية
Time منذ ساعة Views 1653
بالفيديو..«الغامدي» يُعلق على هزيمة الفيصلي أمام الهلال 
بالفيديو..«الغامدي» يُعلق على هزيمة الفيصلي أمام الهلال 
Time منذ ساعة Views 2066