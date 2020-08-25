بالفيديو..«الغامدي» يُعلق على هزيمة الفيصلي أمام الهلال 

ماجد محمد (صدى):
علق خالد الغامدي لاعب الفيصلي على هزيمة الفيصلي أمام الهلال بهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الغامدي خلال تصريحات تلفزيونية:" كانت مباراة اليوم شبه متكافئة وكنا نسعى لمركز متقدم ".
وأشار الغامدي:" تصويري للجنة المنشطات ليس لي هدف فيه "، موضحا:" ليست مسؤوليتي سوء فهم الناس وصنعهم قضية من لا قضية.. البعض مثير للجدل ".
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 42 نقطة في المركز الخامس.