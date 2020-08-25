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" التجارة " تكشف عن الأنشطة المشمولة بالدفع الإلكتروني 

Time منذ ساعة
Views 1824
" التجارة " تكشف عن الأنشطة المشمولة بالدفع الإلكتروني 

عادل الحربي (صدى):
ألزمت وزارة التجارة كافة منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1442/01/06 الموافق 2020/08/25.

وشملت الأنشطة التجارية المشمولة بالدفع الإلكتروني ومنها المخابز، بيع الغاز، محلات الخياطة، السباكة والكهرباء، بيع الأثاث، بيع مواد البناء، بيع الخضار والفواكه، بيع المنسوجات والستائر، أعمال وتركيب الديكورات.

وتضمنت الأنشطة أيضا: بيع اللحوم والدواجن والأسماك، بيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، بيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد، محطات الوقود، البقالات والتموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات ومراكز الخدمات الشخصية، ورش صيانة السيارات والأنشطة ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

naeem
مافى ميزانيه سنوايه المفروض الكل يحاسب لانه لوفيه ميزانيه سليمه كان انكشف
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي عباده🤲
باحث
واذا مسارات الطريق غير محددة كيف قائد السيارة يعرف انه في مسار صحيح؟
وسيم ٢٠٠٠
الهدوء في المواقف الصعبة
وسيم ٢٠٠٠
الهدوء في المواقف الصعبة

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