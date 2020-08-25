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"تقويم التعليم" تعلن موعد فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة

Time منذ 8 دقائق
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"تقويم التعليم" تعلن موعد فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة "الفترة الأولى والفترة الثانية" الأسبوع القادم.

وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وبينت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة 2 – 10 / 10 / 2020م للفترة الأولى و19 - 27 / 2 / 2021 للفترة الثانية ، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علمًا أن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة ، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare ، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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أحدث التعليقات

abdul
عامل نفسه رامبو ولّا فاكر انه باتمان !
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
بلبل البحر
حمدا لله على السلامة
بلبل البحر
بالعلم يرفع الله أقواما ويضع آخرين : "حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن" وبالتقوى يرفع الله أقواما ويضع آخرين في أمور الآخرة

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