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القبض على 6 أشخاص سرقوا أدوية من مستوصفات بالمدينة المنورة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1547
القبض على 6 أشخاص سرقوا أدوية من مستوصفات بالمدينة المنورة

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على ستة أشخاص سرقوا أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بالمدينة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ستة مواطنين في العقد الثالث من العمر )، لتورطهم بسرقة أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة وتصريف جزء منها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

abdul
عامل نفسه رامبو ولّا فاكر انه باتمان !
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
بلبل البحر
حمدا لله على السلامة
بلبل البحر
بالعلم يرفع الله أقواما ويضع آخرين : "حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن" وبالتقوى يرفع الله أقواما ويضع آخرين في أمور الآخرة

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