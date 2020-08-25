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تتويج الهلال بلقب الدوري حال فوزه على الحزم 

Time منذ 48 دقيقة
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تتويج الهلال بلقب الدوري حال فوزه على الحزم 

طلال الغامدي (صدى):
تنتظر جماهير الهلال تتويج الزعيم  بلقب الدوري على أحر من الجمر، حيث يعتبر فوز الهلال على الحزم خلال المواجهة القادمة التي تجمع الفريقين السبت المقبل تتويجا رسميا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الهلال تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الحزم في الجولة المقبلة من الدوري.

واقترب فريق الهلال، من حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بانتصاره على ضيفه الفيصلي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال رفع رصيده إلى 63 نقطة في صدارة جدول الترتيب، حين تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز الخامس.

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أحدث التعليقات

abdul
عامل نفسه رامبو ولّا فاكر انه باتمان !
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
بلبل البحر
حمدا لله على السلامة
بلبل البحر
بالعلم يرفع الله أقواما ويضع آخرين : "حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن" وبالتقوى يرفع الله أقواما ويضع آخرين في أمور الآخرة

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