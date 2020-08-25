تتويج الهلال بلقب الدوري حال فوزه على الحزم 

طلال الغامدي (صدى):
تنتظر جماهير الهلال تتويج الزعيم بلقب الدوري على أحر من الجمر، حيث يعتبر فوز الهلال على الحزم خلال المواجهة القادمة التي تجمع الفريقين السبت المقبل تتويجا رسميا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل الهلال تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الحزم في الجولة المقبلة من الدوري.
واقترب فريق الهلال، من حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بانتصاره على ضيفه الفيصلي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الهلال رفع رصيده إلى 63 نقطة في صدارة جدول الترتيب، حين تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز الخامس.