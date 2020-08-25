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بالفيديو.. الهلال يودع "إدواردو" باحتفالية وتكريم

Time منذ ساعة
Views 2402
بالفيديو.. الهلال يودع "إدواردو" باحتفالية وتكريم

نواف السالم (صدى):
وافق مجلس إدارة نادي الهلال، على إنهاء عقد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة، وذلك بعد أن اتضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين مقبلين؛ ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة.

وقدّم مجلس الإدارة، شكره وتقديره لإدواردو على ما قدمه خلال فترة تمثيله فريق الهلال، والتي امتدت لاكثر من خمسة أعوام ساهم خلالها بتحقيق سبعة ألقاب.

وأقامت إدارة الهلال، احتفالية لتوديع "إدواردو" عقب لقاء الفيصلي مساء اليوم، بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

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أحدث التعليقات

abdul
عامل نفسه رامبو ولّا فاكر انه باتمان !
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
يا كثر ما اكلت قراص
بلبل البحر
حمدا لله على السلامة
بلبل البحر
بالعلم يرفع الله أقواما ويضع آخرين : "حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن" وبالتقوى يرفع الله أقواما ويضع آخرين في أمور الآخرة

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