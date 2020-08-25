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وظائف شاغرة في جامعة بيشة 

Time منذ ساعة
Views 1271
وظائف شاغرة في جامعة بيشة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن توافر وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية.

وأوضحت أن التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق على طلب القبول، والتي تتضمن صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخيرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية الإقامة.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

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