وظائف شاغرة في جامعة بيشة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن توافر وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي.
واشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية.
وأوضحت أن التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق على طلب القبول، والتي تتضمن صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخيرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية الإقامة.