محامي عمر البشير يُهدد القاضي بالفصل أثناء جلسة المحاكمة

الخرطوم (صدى):
شهدت محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى إثر تهديد أحد المحامين القاضي بالفصل من المهنة.
وقال المحامي أبو بكر عبدالرازق ممثل الدفاع في محكمة مدبري انقلاب 89، للقاضي: " تم فصل أكثر من 150 قاضى من قبل لجنة إزالة التمكين وأخشى عليك غدا أن تكون من ضمنهم " .
وردّ عليه القاضي، بالقول: " ما عندك شغلة بى إن شاء الله يفصلونى الآن دة مش شغلتك " ، مضيفًا: " أقعد يا أستاذ ولو واحد تاني كررها بدون ما المحكمة تأذن ليه، المحكمة حتتخذ قرارات صارمة، اتفضلوا اجلسوا، لا تهليل ولا تكبير ولا دايرين أي حاجة غير المحاكمة بإجراءات ولا هتاف سواء من الاتهام أو الدفاع أو أي جهة تانية " .