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آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»

Time منذ 15 دقيقة
Views 1489
آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»

الرياض (صدى):
كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي».

وأكد التطبيق أن ذلك يتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه الخدمة حيث يلزم أولياء الأمور في حسابهم في توكلنا إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة، أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري.

وتضمنت طريقة الدخول على منصة مدرستي: البداية قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

واختار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم، وفي النهائي سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

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