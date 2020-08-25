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"الحريري" يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

Time منذ 22 دقيقة
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"الحريري" يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت (صدى):
نفى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري، ما يتداول عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال "الحريري": "مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحاً لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية ‏النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما ‏زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين".

وأضاف : ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة ‏للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق ‏أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه ‏السياسيين، ليصبح ابتزاز للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين ‏وكراماتهم".

وتباع: "بناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة ‏لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة، التي تأخرت كثيرا ‏وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ‏ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى ‏من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

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