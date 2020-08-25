الصين تعلن عن بدء التجارب على لقاح جديد ضد كورونا 

بكين (صدى):
أعلنت الصين عن استخدام لقاح ضد كوفيد 19 رغم عدم اكتمال التجارب السريرية المفروضة.
ومن جهته، قال مسؤولو الصحة في الصين، إنهم بدؤوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا، موضحين أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ3 أسابيع.
ومن جهته، أوضح تشنغ تشونغوي، رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا الصيني، أن الاستخدام العاجل للقاحات التجريبية " سينوفارم " بدأ في 22 يوليو، مع الاستخدام الأولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك بعد شهر من بدء الجيش الصيني تلقيح القوات بالنسخة التجريبية.