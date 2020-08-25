الأعداد السابقة للصحيفة

الصين تعلن عن بدء التجارب على لقاح جديد ضد كورونا 

Time منذ ساعة
Views 1513
الصين تعلن عن بدء التجارب على لقاح جديد ضد كورونا 

بكين (صدى):
أعلنت الصين عن استخدام لقاح ضد كوفيد 19 رغم عدم اكتمال التجارب السريرية المفروضة.

ومن جهته، قال مسؤولو الصحة في الصين، إنهم بدؤوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا، موضحين أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ3 أسابيع.

ومن جهته، أوضح تشنغ تشونغوي، رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا الصيني، أن الاستخدام العاجل للقاحات التجريبية " سينوفارم " بدأ في 22 يوليو، مع الاستخدام الأولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك بعد شهر من بدء الجيش الصيني تلقيح القوات بالنسخة التجريبية. 

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

أخر الأخبار

صورة قديمة لأول مدرسة أميرية افتتحت في الهفوف
صورة قديمة لأول مدرسة أميرية افتتحت في الهفوف
Time منذ 3 دقائق Views 1118
محامي عمر البشير يُهدد القاضي بالفصل أثناء جلسة المحاكمة
محامي عمر البشير يُهدد القاضي بالفصل أثناء جلسة المحاكمة
Time منذ 11 دقيقة Views 1316
آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»
آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»
Time منذ 15 دقيقة Views 1480
بالفيديو .. رجل يحاول إضرام النار في نفسه
بالفيديو .. رجل يحاول إضرام النار في نفسه
Time منذ 19 دقيقة Views 139
"الحريري" يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة
"الحريري" يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1372
تعيين أول امرأة مديرًا عامًا في وزارة الخارجية
تعيين أول امرأة مديرًا عامًا في وزارة الخارجية
Time منذ 29 دقيقة Views 1665
مغربية تضرب زوجها الخائن
مغربية تضرب زوجها الخائن
Time منذ 33 دقيقة Views 333
لا تفكر تتفرج مرة ثانية
لا تفكر تتفرج مرة ثانية
Time منذ 34 دقيقة Views 311
تطورات جديدة في واقعة الطفلة الناجية من قطار الموت 
تطورات جديدة في واقعة الطفلة الناجية من قطار الموت 
Time منذ 36 دقيقة Views 1514
مطارات في المملكة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
مطارات في المملكة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
Time منذ 43 دقيقة Views 1489