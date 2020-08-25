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تطورات جديدة في واقعة الطفلة الناجية من قطار الموت 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1514
تطورات جديدة في واقعة الطفلة الناجية من قطار الموت 

المدينة المنورة (صدى):
 قامت شرطة المدينة المنورة بالاستماع إلى أقوال الطفلة " لانا " التي سقطت من قطار الموت بأحد ملاهي الأطفال بمركز تسوق خلال الأسبوع الماضي.

ومن جهتها، أوضحت والدة الطفلة أن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد يشير إلى إصابتها بكسرين في اليد وكسر في الترقوة اليسرى ورضوض في كامل الجسم وقطع في الأذن اليمنى وجرح ونزيف في الرأس وانتفاخ في اللسان، وفقا لعكاظ.

ولفتت إلى أن عناية الله أنقذت ابنتها من موت محقق، وأن العائلة عاشت ساعات عصيبة بعد سقوطها من أعلى قطار الموت، موضحة أن طفلتها تعاني من الآثار النفسية والجسدية للحادثة.

وعبرت والدة الطفلة عن استغرابها بشأن عدم وجود حماية كافية لمثل هذه الألعاب الخطرة، فضلا عن غياب كاميرات المراقبة عن موقع كهذا يضمن سلامة الأطفال.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

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