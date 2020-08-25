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تعيين أول امرأة مديرًا عامًا في وزارة الخارجية

Time منذ 29 دقيقة
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تعيين أول امرأة مديرًا عامًا في وزارة الخارجية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين أول امرأة مدير عام للإدارة العامة للشؤون الثقافية، وهي أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار.

وأوضحت الوزارة، أنها حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن، وعملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، ونائبة لرئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في لندن، وكذلك مسؤولة الملف الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.

كما شاركت في تولي التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء خادم الحرمين الشريفين في أوروبا، ومثّلت المملكة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ألقت كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال

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