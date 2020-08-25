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صورة قديمة لأول مدرسة أميرية افتتحت في الهفوف
منذ 3 دقائق
1114
الأحساء (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة قديمة للمدرسة الأميرية أول مدرسة افتتحت بالهفوف (الأحساء).
وتظهر الصورة طلاب العلم يخرجون من المدرسة، وقد تم التقاطها عام 1360هـ (1941م).
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أحدث التعليقات
عبدالله الناصر / حائل
في مرحله زمنيه ماضيه كان الجمهور مهووس بالجنرال ابن هذال وطقوسه الفريده بالجنادريه وصدام ياصدام وغيرها ولكن لو ظهر في هذه الفتره لما لهث او استمع اليه احد حشو المديح الذي يفوق الوصف والخيال لقد استغل الفرصه المواتيه ونجح في ظروف معينه حتى اصبح ثريا حماس ودعايه واعلان واشياء اخرى الله يطول عمره
نجاة محمد
ماشاء الله و ربنا يوفقك
نجاة محمد
يالطيف
مطر الاسود
سبحان الله حقا اللي له عمر ما تهينه شدة
مطر الاسود
لكل زمان امة ورجال , والله لك وحشة ياخلف بن هذال
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