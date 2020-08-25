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"واتساب" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه 

Time منذ 8 دقائق
Views 1242
"واتساب" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه 

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه منها زيادة عدد الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية وتوسيع نطاق خطوات الأمان للحفاظ على الخصوصية.

وأتاحت الميزة الجديدة للمستخدمين مشاهدة مقدار محتوى الوسائط الموجود، وبالتالي معرفة مساحة التخزين التي تشغله على الهاتف.

واتضح أن التحديث المستخدم يساعد على تحديد ما يحتاج إلى تخزينه وحذف الأشياء غير الضرورية بحيث تكون مساحة التخزين خالية من الملفات غير المرغوب فيها.

ويعمل واتساب على تحسين هذه الأداة التي تعتبر قيد التطوير حاليًا، ومن المحتمل أن يتم طرحها في وقت لاحق لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
من يوم شفت عشائكم طيور عرفت ان خلف ماهو بمعكوا الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال
أبو عبدالله الحربي
🖒⚘
عبدالله
وينه خلف بن هذال في الفيديو؟ مهو موجود والقصيده تسجل مركبه على المقطع
أبو عبدالله الحربي
شيطان الإخوان اوساخ الأرض هدية المعمم لزعيم الإخوان وقريب مرشد الإرهاب 😐
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
على الله

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