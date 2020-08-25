"واتساب" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه 

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدميه منها زيادة عدد الأشخاص في مكالمات الفيديو الجماعية وتوسيع نطاق خطوات الأمان للحفاظ على الخصوصية.
وأتاحت الميزة الجديدة للمستخدمين مشاهدة مقدار محتوى الوسائط الموجود، وبالتالي معرفة مساحة التخزين التي تشغله على الهاتف.
واتضح أن التحديث المستخدم يساعد على تحديد ما يحتاج إلى تخزينه وحذف الأشياء غير الضرورية بحيث تكون مساحة التخزين خالية من الملفات غير المرغوب فيها.
ويعمل واتساب على تحسين هذه الأداة التي تعتبر قيد التطوير حاليًا، ومن المحتمل أن يتم طرحها في وقت لاحق لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب.