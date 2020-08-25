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لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي
منذ 21 دقيقة
1526
نايف السالم (صدى):
أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في السجون الأمريكية، عن رفض لجنة الإفراج المشروط لطلب الإفراج عن والده.
جاء قرار اللجنة بعد انتظار أكثر من ستة أسابيع، إذ قررت رفض الطلب مع إتاحة تقديمه مرة أخرى بعد سنة.
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أحدث التعليقات
ابوراكان٣١٣٢
من يوم شفت عشائكم طيور عرفت ان خلف ماهو بمعكوا الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال
أبو عبدالله الحربي
🖒⚘
عبدالله
وينه خلف بن هذال في الفيديو؟ مهو موجود والقصيده تسجل مركبه على المقطع
أبو عبدالله الحربي
شيطان الإخوان اوساخ الأرض هدية المعمم لزعيم الإخوان وقريب مرشد الإرهاب 😐
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
على الله
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