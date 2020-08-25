الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1526
لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي

نايف السالم (صدى):
أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل في السجون الأمريكية، عن رفض لجنة الإفراج المشروط لطلب الإفراج عن والده.

جاء قرار اللجنة بعد انتظار أكثر من ستة أسابيع، إذ قررت رفض الطلب مع إتاحة تقديمه مرة أخرى بعد سنة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
من يوم شفت عشائكم طيور عرفت ان خلف ماهو بمعكوا الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال
أبو عبدالله الحربي
🖒⚘
عبدالله
وينه خلف بن هذال في الفيديو؟ مهو موجود والقصيده تسجل مركبه على المقطع
أبو عبدالله الحربي
شيطان الإخوان اوساخ الأرض هدية المعمم لزعيم الإخوان وقريب مرشد الإرهاب 😐
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
على الله

أخر الأخبار

خطوات بسيطة لتجنب الاحتيال البنكي
خطوات بسيطة لتجنب الاحتيال البنكي
Time منذ دقيقة Views 1043
طريقة حل مشكلة الرسائل المعلقة عبر منصة «أبشر»
طريقة حل مشكلة الرسائل المعلقة عبر منصة «أبشر»
Time منذ دقيقتين Views 1066
"واتساب" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه 
"واتساب" يطلق ميزة جديدة لمستخدميه 
Time منذ 8 دقائق Views 1221
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1301
لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي
لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي
Time منذ 21 دقيقة Views 1526
يا فرحتها بالزواج
يا فرحتها بالزواج
Time منذ 28 دقيقة Views 305
معنى كلمة دام تمشي مشها
معنى كلمة دام تمشي مشها
Time منذ 29 دقيقة Views 302
أبرز الصعوبات التي واجهها أصحاب "البسطات" بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني
أبرز الصعوبات التي واجهها أصحاب "البسطات" بالتزامن مع تطبيق الدفع الإلكتروني
Time منذ 30 دقيقة Views 1401
بالفيديو.. رحالة إيطالية تكتشف سحر أبها
بالفيديو.. رحالة إيطالية تكتشف سحر أبها
Time منذ 36 دقيقة Views 1548
حقوق المتهم حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التى يجرى التحقيق فيها
حقوق المتهم حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التى يجرى التحقيق فيها
Time منذ 44 دقيقة Views 1451