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بالفيديو.. رحالة إيطالية تكتشف سحر أبها

Time منذ 36 دقيقة
Views 1548
بالفيديو.. رحالة إيطالية تكتشف سحر أبها

نايف السالم (صدى):
غادرت الرحالة الإيطالية إلينا بلادها في أغسطس 2019 ودخلت المملكة  في فبراير 2020، حتى استقرت في أبها.

وقالت الرحالة التي تدعى إلينا خلال حوارها عبر قناة الإخبارية:" بدأت  رحلتي منذ أكثر من عام وتجولت حول العالم وكانت المملكة أحد المحطات التي من المهم زيارتها  ".

ولفتت إلينا:" تمكنت من الحصول على الفيزا بحسب الأنظمة ودخلت عن طريق مدينة تبوك وتم التنسيق الدراجين لترتيب جولتي في المملكة ".

وأشارت إلينا:" الشئ الذي جذبني في عسير وجدت الأماكن الخضراء والبحيرات والإطلالات الساحرة من الجبال وأماكن التنزه والترفيه ".

وتابعت:" كان من المتوقع فترة إقامتي قصيرة ولكنني أجلس اليوم لفترة أطول لا أرغب السكن في الشقق والفنادق ولكني أود السكن عند السعوديين كي أعرف عاداتهم وتقاليدهم  ".

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
من يوم شفت عشائكم طيور عرفت ان خلف ماهو بمعكوا الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال
أبو عبدالله الحربي
🖒⚘
عبدالله
وينه خلف بن هذال في الفيديو؟ مهو موجود والقصيده تسجل مركبه على المقطع
أبو عبدالله الحربي
شيطان الإخوان اوساخ الأرض هدية المعمم لزعيم الإخوان وقريب مرشد الإرهاب 😐
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
على الله

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