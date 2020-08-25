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السفارة الأمريكية في الرياض تعلن استئناف خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب

Time منذ 30 دقيقة
Views 1365
السفارة الأمريكية في الرياض تعلن استئناف خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب

الرياض (صدى):
أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، استئناف خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب، مضيفة أنه يمكن للطلاب الذين لديهم نموذج I-20 ساري المفعول والصادر من قبل جامعاتهم التقدم بطلب للحصول على موعد طارئ، وستُعطى الأولوية في تحديد مواعيد المقابلات للطلاب وفقًا لموعد بدء الدراسة.

ونوهت السفارة باستمرارها في تقديم خدمات التأشيرات في حالات الطوارئ والمهام الحرجة، بما في ذلك طلاب برامج الإقامة الطبية أو البرامج السريرية التي توفر الرعاية للمرضى في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يمكن الحصول على معلومات حول جدولة المواعيد الطارئة من خلال زيارة الرابط التالي : أضغط هنا

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله علية و ربنا يثبت ايمانة في قلبة
ريم حمود زياد
ابي اتوظف الرجاء الرد علي ب اسرع وقت ؟؟
ريم حمود زياد
ابي اتوظف الرجاء الرد علي ب اسرع وقت ؟؟
نجاة محمد
طيب و الف مبروك
نجاة محمد
يا ربي الحمد لله علي سلامتها

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