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الـ "PCR" شرط عودة العاملين بقطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

Time منذ ساعة
Views 1748
الـ "PCR" شرط عودة العاملين بقطاع التعليم الأهلي إلى المملكة

نايف السالم (صدى):
قالت تقارير بأن لجنة الإستثناءات قررت عودة العاملين بقطاع التعليم الأهلي إلى المملكة، بشرط إجراء فحص الـ" PCR" وإثبات أن النتائج سلبية قبل السفر بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، والإلتزام بالحجر الصحي.

ويذكر أن وزير التعليم أرسل برقية إلى وزير الصحة بشأن قدوم عدد من المعلمين والمعلمات غير السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، استعداداً للعام الدراسي الجديد وحرصاً على سير العملية التعليمية.

وأوضحت التقارير بأن وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي دعت إدارة تعليم منطقة الرياض إلى توجيه مكتب التعليم الأهلي بالتواصل مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومسؤولي المدارس الأجنبية، لإبلاغهم بأهمية التأكيد على العاملين لديهم بمراجعة القنصليات السعودية في الخارج لاستكمال إجراءات عودتهم إلى المملكة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله علية و ربنا يثبت ايمانة في قلبة
ريم حمود زياد
ابي اتوظف الرجاء الرد علي ب اسرع وقت ؟؟
ريم حمود زياد
ابي اتوظف الرجاء الرد علي ب اسرع وقت ؟؟
نجاة محمد
طيب و الف مبروك
نجاة محمد
يا ربي الحمد لله علي سلامتها

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