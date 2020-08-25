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قتلى وجرحى في إطلاق نار بين مسؤولين سوريين بسبب "راقصة"

Time منذ 23 دقيقة
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قتلى وجرحى في إطلاق نار بين مسؤولين سوريين بسبب "راقصة"

دمشق (صدى):
شهد نادي ليلي في سوريا، اشتباكًا مسلحًا بين مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد، ما تسبب في سقوط خمسة قتلى وجرحى.

وبدأ الأمر عندما حاول أحد مسؤولي (القيادة القطرية لحزب البعث – فرع حلب) ويُدعى رياض أبو المجد، التصوير مع إحدى الراقصات، ليوجه أحد ضباط فرع المخابرات الجوية ويُدعى نوار سلطان وابلًا من الشتائم لهم، ومن ثم تحوّل هذا الأمر إلى اشتباك مسلح.

واتهم نوار سلطان، رياض أبو المجد بأنه يحاول تصويره وليس التقاط صورة مع الراقصة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار في الهواء، ثم اشتبكت العناصر المرافقة لدى الطرفين، وأطلقوا النار على بعضهم.

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أحدث التعليقات

فبصل
تراب. بك وبهم
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
لعنة الله على الكاذبين
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
كذااااااب من جنبها في شيء ضغط عليه تحت الرمل بالعمود مع حركة يده الأخيرة وبعدين ليه ما طلعت الشرارة من اول حركة بيده ! لحظة الاشتعال كثافة طلوع النار تدل على أنه شيء اكبر من الكهرباء الساكنة اللي تسبب في النار !!
fares
انعدم الضمير وانتهكت حرمة الاموات نسال الله السلامة
القرشي
هاذي تسوق الهبالة على الشيطنة ... ههههههه كلنا نعرف نظام الجمعيات لو كانت جمعية كبيرة ممكن يوصل ميلغها لـــ 100 الف ممكن لكن جمعيات مع معلمات بعشرات الملايين طيب كيف تجي هاذي ؟ إذا كان المعلمات هذولي من صاحبات الملايين إيش حاجتهم لدخول جمعبات ؟ من اجل التسلية يعني ولا من الطفش ولا من الرتابة ولا من باب التغيير ولا إيش بالضبط يا شفاء ؟ قالوا إيش ادراك إنها كذبة قلت من كبرها .

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