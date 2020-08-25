قتلى وجرحى في إطلاق نار بين مسؤولين سوريين بسبب "راقصة"

دمشق (صدى):
شهد نادي ليلي في سوريا، اشتباكًا مسلحًا بين مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد، ما تسبب في سقوط خمسة قتلى وجرحى.
وبدأ الأمر عندما حاول أحد مسؤولي (القيادة القطرية لحزب البعث – فرع حلب) ويُدعى رياض أبو المجد، التصوير مع إحدى الراقصات، ليوجه أحد ضباط فرع المخابرات الجوية ويُدعى نوار سلطان وابلًا من الشتائم لهم، ومن ثم تحوّل هذا الأمر إلى اشتباك مسلح.
واتهم نوار سلطان، رياض أبو المجد بأنه يحاول تصويره وليس التقاط صورة مع الراقصة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار في الهواء، ثم اشتبكت العناصر المرافقة لدى الطرفين، وأطلقوا النار على بعضهم.