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بالفيديو.. متحدث التجارة يطالب المستهلك بالإبلاغ في حال تعطل وسائل الدفع الإلكتروني

Time منذ 26 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث التجارة يطالب المستهلك بالإبلاغ في حال تعطل وسائل الدفع الإلكتروني

عادل الحربي (صدى):
قال المتحدث بإسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن كل متسوق يذهب لأي مؤسسة ولم يجد تأمين لوسائل الدفع الإلكتروني فعليه الإبلاغ فورا.

وأوضح الحسين بأنه حتى في حال تعذر المنشأة بأن وسائل الدفع بها خلل أو عطل ما يجب الإبلاغ بطريقتين إما بالإتصال بوزارة التجارة عبر رقم 1900 أو تقديم بلاغ تجاري لتقف الفرق التجارية على الواقعة وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وتابع الحسين بأنه اعتبارا من اليوم تم تأمين وسائلل الدفع الإلكترونية في كل المنشآت ومنافذ البيع ، مطالبا الجميع بالتعاون مع الوزارة في حال وجود أي مشكلة في عدم توفير ماكينات الدفع أن يتم الإبلاغ فورا عن المنشأة لإتخاذ اللازم.

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أحدث التعليقات

فبصل
تراب. بك وبهم
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
لعنة الله على الكاذبين
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
كذااااااب من جنبها في شيء ضغط عليه تحت الرمل بالعمود مع حركة يده الأخيرة وبعدين ليه ما طلعت الشرارة من اول حركة بيده ! لحظة الاشتعال كثافة طلوع النار تدل على أنه شيء اكبر من الكهرباء الساكنة اللي تسبب في النار !!
fares
انعدم الضمير وانتهكت حرمة الاموات نسال الله السلامة
القرشي
هاذي تسوق الهبالة على الشيطنة ... ههههههه كلنا نعرف نظام الجمعيات لو كانت جمعية كبيرة ممكن يوصل ميلغها لـــ 100 الف ممكن لكن جمعيات مع معلمات بعشرات الملايين طيب كيف تجي هاذي ؟ إذا كان المعلمات هذولي من صاحبات الملايين إيش حاجتهم لدخول جمعبات ؟ من اجل التسلية يعني ولا من الطفش ولا من الرتابة ولا من باب التغيير ولا إيش بالضبط يا شفاء ؟ قالوا إيش ادراك إنها كذبة قلت من كبرها .

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