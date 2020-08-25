فضح مسؤولين وعسكريين بإيران اعتدوا جنسيًا على النساء والرجال

طهران (صدى):
فجّرت نساء إيرانيات، قصص التحرش بهن واغتصابهن على يد مشاهير ورجال سلطة، وذلك في الأماكن العامة والأضرحة الدينية.
وكشفت ناشطات عن شخصية مشهورة في إيران اغتصبت العديد من النساء، فيما أوضحت صحفية أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رسام مشهور والذي اتهم من قبل بالعنف الجنسي ضد تلاميذه.
وذكر بعض الرجال، أنهم تعرَّضوا أيضًا إلى الاغتصاب خلال خدمتهم العسكرية الإجبارية لمدة عامين، من قبل رؤسائهم أو جنود آخرين.
أما المؤسسة الدينية، في حمّلت النساء مسؤولية ارتفاع جرائم التحرش والاغتصاب، واتهمتهن أنهن يقمن بإغراء الرجال.
وتُعاقب المحاكم الإيرانية، النساء في حالة دفاعهن عن أنفسهن ضد جرائم الاغتصاب، حيث تم إعدام ريحانة جباري، البالغة من العمر 26 عامًا، لقتل مهاجمها وهو عميل سابق بوزارة المخابرات، وة شنق امرأة أخرى لقتل مهاجمها في الأحواز.