"تنظيم القاعدة" يُفجر المركز الصحي الخاص بالطبيب المصلوب

فهمي محمد (صدى):
أقدمت عناصر تنظيم القاعدة على تفجير مبني المركز الصحي في مديرية الصومعة باليمن وذلك بعد 10 أيام فقط من أرتكاب أبشع جريمة نفذها التنظيم بقتله للطبيب مظهر اليوسفي وصلبه أمام مركز عمله في محافظة البيضاء.
وتداول نشطاء مقطع فيديو للحظة تفجير مبنى المركز الصحي الذي صلب عند أحد جدرانه طبيب الأسنان بعد إعدامه، من قبل مسلحي القاعدة بتهمة التجسس ورفع إحداثيات للطيران الأميركي لاستهدافهم، وهو ما تم نفيه من شقيق الطبيب، بحسب العربية
وقالت مصادر محلية بأن مسلحي التنظيم، وضعوا كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة شديدة الانفجار في المبنى وفجروه عن بعد.