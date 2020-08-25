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"تنظيم القاعدة" يُفجر المركز الصحي الخاص بالطبيب المصلوب

Time منذ 40 دقيقة
Views 1527
"تنظيم القاعدة" يُفجر المركز الصحي الخاص بالطبيب المصلوب

فهمي محمد (صدى):
أقدمت عناصر تنظيم القاعدة على تفجير مبني المركز الصحي في مديرية الصومعة باليمن وذلك بعد 10 أيام فقط من أرتكاب أبشع جريمة نفذها التنظيم بقتله للطبيب مظهر اليوسفي وصلبه أمام مركز عمله في محافظة البيضاء.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للحظة تفجير مبنى المركز الصحي الذي صلب عند أحد جدرانه طبيب الأسنان بعد إعدامه، من قبل مسلحي القاعدة بتهمة التجسس ورفع إحداثيات للطيران الأميركي لاستهدافهم، وهو ما تم نفيه من شقيق الطبيب، بحسب العربية

وقالت مصادر محلية بأن مسلحي التنظيم، وضعوا كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة شديدة الانفجار في المبنى وفجروه عن بعد.

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أحدث التعليقات

فبصل
تراب. بك وبهم
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
لعنة الله على الكاذبين
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
كذااااااب من جنبها في شيء ضغط عليه تحت الرمل بالعمود مع حركة يده الأخيرة وبعدين ليه ما طلعت الشرارة من اول حركة بيده ! لحظة الاشتعال كثافة طلوع النار تدل على أنه شيء اكبر من الكهرباء الساكنة اللي تسبب في النار !!
fares
انعدم الضمير وانتهكت حرمة الاموات نسال الله السلامة
القرشي
هاذي تسوق الهبالة على الشيطنة ... ههههههه كلنا نعرف نظام الجمعيات لو كانت جمعية كبيرة ممكن يوصل ميلغها لـــ 100 الف ممكن لكن جمعيات مع معلمات بعشرات الملايين طيب كيف تجي هاذي ؟ إذا كان المعلمات هذولي من صاحبات الملايين إيش حاجتهم لدخول جمعبات ؟ من اجل التسلية يعني ولا من الطفش ولا من الرتابة ولا من باب التغيير ولا إيش بالضبط يا شفاء ؟ قالوا إيش ادراك إنها كذبة قلت من كبرها .

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