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مجموعة من النساء في سوق الهفوف قديما
منذ ساعة
590
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أحدث التعليقات
ابوراكان٣١٣٢
من يوم شفت عشائكم طيور عرفت ان خلف ماهو بمعكوا الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال
أبو عبدالله الحربي
🖒⚘
عبدالله
وينه خلف بن هذال في الفيديو؟ مهو موجود والقصيده تسجل مركبه على المقطع
أبو عبدالله الحربي
شيطان الإخوان اوساخ الأرض هدية المعمم لزعيم الإخوان وقريب مرشد الإرهاب 😐
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
على الله
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