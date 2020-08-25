الجمهور يهاجم عصام الحضري بسبب ملابس ابنته المثيرة

وكالات (صدى):
تلقى حارس منتخب مصر الأسبق عصام الحضري هجوما من متابعيه بعد صورة نشرها لإبنته شاهندة مع خطيبها ة، بسبب ملابسها المثيرة ، حيث علق أحد المتابعين "عيب يا حضري اللي بنتك لبساه.
وكان الحضري قد نشر صورة له ولإبنته بجانب خطيبها عبر موقع "انستغرام" وعلق عليها قائلاً :”شاهندة أول فرحتي كبرت.. وبقت عروسة.. ألف مبروك ياحبيبة بابا.. ربنا يكمل فرحتك على خير.. شاهندة قالت نعم”. وانهالت تهاني وتبريكات جمهور الحضري ومحبيه.
ويذكر أن عصام الحضري، أكد في وقت سابق أنه لم يعلن اعتزاله بصفة رسمية حتى الآن، موضحاً أنه ما زال قادرا على العطاء ولكنه لا يريد خوض كرة القدم مجددا في المرحلة الحالية.