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الجمهور يهاجم عصام الحضري بسبب ملابس ابنته المثيرة

Time منذ ساعة
Views 2036
الجمهور يهاجم عصام الحضري بسبب ملابس ابنته المثيرة

وكالات (صدى):
تلقى حارس منتخب مصر الأسبق عصام الحضري هجوما من متابعيه بعد صورة نشرها لإبنته شاهندة مع خطيبها ة، بسبب ملابسها المثيرة ، حيث علق أحد المتابعين "عيب يا حضري اللي بنتك لبساه.

وكان الحضري قد نشر صورة له ولإبنته بجانب خطيبها عبر موقع "انستغرام" وعلق عليها قائلاً :”شاهندة أول فرحتي كبرت.. وبقت عروسة.. ألف مبروك ياحبيبة بابا.. ربنا يكمل فرحتك على خير.. شاهندة قالت نعم”. وانهالت تهاني وتبريكات جمهور الحضري ومحبيه.

ويذكر أن عصام الحضري، أكد في وقت سابق أنه لم يعلن اعتزاله بصفة رسمية حتى الآن، موضحاً أنه ما زال قادرا على العطاء ولكنه لا يريد خوض كرة القدم مجددا في المرحلة الحالية.

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أحدث التعليقات

فبصل
تراب. بك وبهم
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
لعنة الله على الكاذبين
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
كذااااااب من جنبها في شيء ضغط عليه تحت الرمل بالعمود مع حركة يده الأخيرة وبعدين ليه ما طلعت الشرارة من اول حركة بيده ! لحظة الاشتعال كثافة طلوع النار تدل على أنه شيء اكبر من الكهرباء الساكنة اللي تسبب في النار !!
fares
انعدم الضمير وانتهكت حرمة الاموات نسال الله السلامة
القرشي
هاذي تسوق الهبالة على الشيطنة ... ههههههه كلنا نعرف نظام الجمعيات لو كانت جمعية كبيرة ممكن يوصل ميلغها لـــ 100 الف ممكن لكن جمعيات مع معلمات بعشرات الملايين طيب كيف تجي هاذي ؟ إذا كان المعلمات هذولي من صاحبات الملايين إيش حاجتهم لدخول جمعبات ؟ من اجل التسلية يعني ولا من الطفش ولا من الرتابة ولا من باب التغيير ولا إيش بالضبط يا شفاء ؟ قالوا إيش ادراك إنها كذبة قلت من كبرها .

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