سماعات الأذن اللاسلكية تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان

وكالات (صدى):
أكد ألكسندر تيموفييف الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن سماعات الأذن اللاسلكية غير الأصلية "المقلّدة" تؤثر بالسلب على الجهاز العصبي للإنسان.
وصرح تيموفييف، أنه إذا اعتبرنا أن الموجات اللاسلكية تحتاج إلى أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أنها مضرة للبشر، كما أن نشاط الجهاز العصبي البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضاً، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون التذبذبات المغناطيسية الطبيعة في ازدياد دائم.
ومن المحتمل أن تسبّب سماعات الأذن اللاسلكية سرطان الدماغ، لأن تطبيق Bluetooth ينشر مجالا كهرومغناطيسياً بالقرب من الدماغ مباشرة، ويمكن مقارنة خصائص هذا المجال الكهرومغناطيسي، بالإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف.