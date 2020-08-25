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صورة جميلة لشارع في الهفوف قديما

Time منذ ساعة
Views 945
صورة جميلة لشارع في الهفوف قديما
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أحدث التعليقات

فبصل
تراب. بك وبهم
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
لعنة الله على الكاذبين
نقاء القمر الثلجي❄️⁩⚪⁦
كذااااااب من جنبها في شيء ضغط عليه تحت الرمل بالعمود مع حركة يده الأخيرة وبعدين ليه ما طلعت الشرارة من اول حركة بيده ! لحظة الاشتعال كثافة طلوع النار تدل على أنه شيء اكبر من الكهرباء الساكنة اللي تسبب في النار !!
fares
انعدم الضمير وانتهكت حرمة الاموات نسال الله السلامة
القرشي
هاذي تسوق الهبالة على الشيطنة ... ههههههه كلنا نعرف نظام الجمعيات لو كانت جمعية كبيرة ممكن يوصل ميلغها لـــ 100 الف ممكن لكن جمعيات مع معلمات بعشرات الملايين طيب كيف تجي هاذي ؟ إذا كان المعلمات هذولي من صاحبات الملايين إيش حاجتهم لدخول جمعبات ؟ من اجل التسلية يعني ولا من الطفش ولا من الرتابة ولا من باب التغيير ولا إيش بالضبط يا شفاء ؟ قالوا إيش ادراك إنها كذبة قلت من كبرها .

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