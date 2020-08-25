دنيا بطمة تتعرض للسخرية من قبل نشطاء التواصل الإجتماعي بسبب صورة

مليكة فؤاد (صدى):
تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي، مع صور جديدة للفنانة المغربية دنيا بطمة، بالسخرية والإستغراب حيث ارتدت الفنانة شورت أسود وبلوزة ضخمة طويلة باللون البنفسجي.
وترغب الفنانة من الصور التي نشرتها بأن تعرض حملها للجمهور، إلا أن إحدى الصور تسببت بجدل كبير وهجوم ضدها، حيث أطلت الفنانة المغربية في الصورة وهي تتكيء على رف عالٍ، مما تسبب بالكشف عن بطنها ومؤخرتها بشكل واضح، وكان أبرز هذة التعليقات "هذي حامل من وين؟"، وقالت أخرى:"منحفة ايدها عبر الفوتوشوب"، " كأنها حاطه مخده ورا تبدأ من الخصر"، "شي مربوط من ورا عند اسفل الظهر".
و كان للنحافة الكبيرة التي بدت عليها يدها في الصورة نصيب كبير من التعليقات؛ إذ رأى البعض أنها لجأت للفوتوشوب من أجل ظهور يدها بهذه الشكل.