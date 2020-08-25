10 آلاف ريال غرامة ضد الفهيد وتغريم النجار 20 ألفا وإيقافه مباراتين

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم اليوم الثلاثاء، تغريم لاعب نادي الفتح محمد صلاح الفهيد 10 آلاف ريال، وإيقاف لاعب نادي أبها عمار النجار مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.
وتمثلت مخالفة لاعب الفتح محمد الفهيد، في استخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من فريق الاتفاق في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.
ومن ناحية مخالفة لاعب أبها عمار النجار، فهي تمثلت في محاولته الاعتداء على لاعب الحزم وذلك بعد نهاية المباراة التي جمعتهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.