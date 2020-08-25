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10 آلاف ريال غرامة ضد الفهيد وتغريم النجار 20 ألفا وإيقافه مباراتين

Time منذ 19 دقيقة
Views 1434
10 آلاف ريال غرامة ضد الفهيد وتغريم النجار 20 ألفا وإيقافه مباراتين

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم اليوم الثلاثاء، تغريم لاعب نادي الفتح محمد صلاح الفهيد 10 آلاف ريال، وإيقاف لاعب نادي أبها عمار النجار مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وتمثلت مخالفة لاعب الفتح محمد الفهيد، في استخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من فريق الاتفاق في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم.

ومن ناحية مخالفة لاعب أبها عمار النجار، فهي تمثلت في محاولته الاعتداء على لاعب الحزم وذلك بعد نهاية المباراة التي جمعتهما ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى الامام وبارك الله في الجهود ولا عليكم من الحاقدين وفراخة الاخنوجية الذين يريدون تعميم فشلهم على الكل كلنا نذكر عقدة المستورد عندهم يعني مافيه عندهم مشكلة يتجسس عليهم اليهود والنصارى والبوذيين من الصين الى فيتنام واذا وصلت لاخوه استنكف!! اي تخلف ونقص عقول مازلنا نركح تحته منذ حقبة ذلك الاستحمار المغولي ثم رديفه الاستحمار الاخونجي؟ لا منطق ولا حجة وشقاق ونفاق وسوء اخلاق وغباء مطلق هالمخذلين واحد من اثنين اما مغفل هكذا تعود لا ياتي الا بعد ماتطير الطيور بارزقاها وياخذ الجميع اماكنهم ويبقى مكانه كالعادة بجانب الاحذية واما مخادع ماكر يريد ان يبعد اكبر عدد ممكن ليقل عليه الزحام ولا يبقى في هالبلد الا هالولد
فتى الجنوب
توكم من زماااااااااان كل محلات الخياطة العسكرية !
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قصة من وحي ونسج الخيال..! لو قعدتي 100 عام تعملين جمعية يبتاعت الجمعية ما كونتي ثروة بالملايين..! أرحمو عقولنا من قصص الف ليلة وليلة..؟! الضباط الكبار من عميد إلى فريق بعد إمضاء الخدمة القانونية يالعسكرية ما توصل مستحقاتهم ما بين 600 الف إلى 850 ألف يا بتاعت الجمعيات الخيرية..!؟؟؟؟ من جد نفسي أضحك على سالفة الجمعيات
عدو الخونة
الطريقة معروفة لكن الرجل طورها او انتبه ووظف الكهرباء الساكنة لخدمة غرضه لكنها معروفة لكل من يتعامل مع المشتقات سريعة الاشتعال وخصوصا في مصافي البترول ومعامل الغاز استغل ذيك اللسعة التي كم لسعتنا خصوصا في مواسم الشتاء عندما نحاول فتح السيارة او عندما نحاول لمس ثوب خصوصا اثناء استخراجة من كيس المغسلة النايلون والباتكس فيه غاز متطاير واي شرارة مهما كانت خفيفة كفيلة باشعال الغاز فجزاه الله دل على طريقة تسهل اشعال النار للمحتاج لكن لابد من وجود غاز قابل للاشتعال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يطبق قانون للأعمال يطلع السجين يشتغل وهو مكلبش من الصباح الين ماتغرب الشمس اضمن لك معد تشوف واحد يبي السجن للأسف الكثير يتخذ من السجن فترة راحة له ونقاهه تحت المكيف ٢٤ساعة آكل شارب تكوة فصفص وشاهي لافواتير ولا ضرايب خدمات طبية مجلنية مبسوط مستانس لابد من تشغيلهم

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