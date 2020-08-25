الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بالرياض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1562
Comment 1
القبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بالرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء ،القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

وفي التفاصيل ،أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت - بفضل الله - من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى الامام وبارك الله في الجهود ولا عليكم من الحاقدين وفراخة الاخنوجية الذين يريدون تعميم فشلهم على الكل كلنا نذكر عقدة المستورد عندهم يعني مافيه عندهم مشكلة يتجسس عليهم اليهود والنصارى والبوذيين من الصين الى فيتنام واذا وصلت لاخوه استنكف!! اي تخلف ونقص عقول مازلنا نركح تحته منذ حقبة ذلك الاستحمار المغولي ثم رديفه الاستحمار الاخونجي؟ لا منطق ولا حجة وشقاق ونفاق وسوء اخلاق وغباء مطلق هالمخذلين واحد من اثنين اما مغفل هكذا تعود لا ياتي الا بعد ماتطير الطيور بارزقاها وياخذ الجميع اماكنهم ويبقى مكانه كالعادة بجانب الاحذية واما مخادع ماكر يريد ان يبعد اكبر عدد ممكن ليقل عليه الزحام ولا يبقى في هالبلد الا هالولد
فتى الجنوب
توكم من زماااااااااان كل محلات الخياطة العسكرية !
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قصة من وحي ونسج الخيال..! لو قعدتي 100 عام تعملين جمعية يبتاعت الجمعية ما كونتي ثروة بالملايين..! أرحمو عقولنا من قصص الف ليلة وليلة..؟! الضباط الكبار من عميد إلى فريق بعد إمضاء الخدمة القانونية يالعسكرية ما توصل مستحقاتهم ما بين 600 الف إلى 850 ألف يا بتاعت الجمعيات الخيرية..!؟؟؟؟ من جد نفسي أضحك على سالفة الجمعيات
عدو الخونة
الطريقة معروفة لكن الرجل طورها او انتبه ووظف الكهرباء الساكنة لخدمة غرضه لكنها معروفة لكل من يتعامل مع المشتقات سريعة الاشتعال وخصوصا في مصافي البترول ومعامل الغاز استغل ذيك اللسعة التي كم لسعتنا خصوصا في مواسم الشتاء عندما نحاول فتح السيارة او عندما نحاول لمس ثوب خصوصا اثناء استخراجة من كيس المغسلة النايلون والباتكس فيه غاز متطاير واي شرارة مهما كانت خفيفة كفيلة باشعال الغاز فجزاه الله دل على طريقة تسهل اشعال النار للمحتاج لكن لابد من وجود غاز قابل للاشتعال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يطبق قانون للأعمال يطلع السجين يشتغل وهو مكلبش من الصباح الين ماتغرب الشمس اضمن لك معد تشوف واحد يبي السجن للأسف الكثير يتخذ من السجن فترة راحة له ونقاهه تحت المكيف ٢٤ساعة آكل شارب تكوة فصفص وشاهي لافواتير ولا ضرايب خدمات طبية مجلنية مبسوط مستانس لابد من تشغيلهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر مع اقتراب التعليم عن بعد
بالفيديو.. ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر مع اقتراب التعليم عن بعد
Time منذ دقيقة Views 1088
بالفيديو.. شاب من جذور أمريكية يكشف بشغف عن قصة تعلقه بالمملكة وإتقانه للغتها
بالفيديو.. شاب من جذور أمريكية يكشف بشغف عن قصة تعلقه بالمملكة وإتقانه للغتها
Time منذ 6 دقائق Views 1123
دنيا بطمة تتعرض للسخرية من قبل نشطاء التواصل الإجتماعي بسبب صورة
دنيا بطمة تتعرض للسخرية من قبل نشطاء التواصل الإجتماعي بسبب صورة
Time منذ 11 دقيقة Views 1307
10 آلاف ريال غرامة ضد الفهيد وتغريم النجار 20 ألفا وإيقافه مباراتين
10 آلاف ريال غرامة ضد الفهيد وتغريم النجار 20 ألفا وإيقافه مباراتين
Time منذ 19 دقيقة Views 1429
انفجار عبوة ناسفة حاولت عناصر حوثية زرعها جنوب الحديدة
انفجار عبوة ناسفة حاولت عناصر حوثية زرعها جنوب الحديدة
Time منذ 24 دقيقة Views 1290
"كورونا" يبقى على اللحوم والأسماك المجمدة لـ 21 يوما
"كورونا" يبقى على اللحوم والأسماك المجمدة لـ 21 يوما
Time منذ 34 دقيقة Views 1455
الأهلي يوضح موقفه من التعاقد مع إدواردو
الأهلي يوضح موقفه من التعاقد مع إدواردو
Time منذ 43 دقيقة Views 1898
أناكوندا تحاول ابتلاع تمساح ضخم
أناكوندا تحاول ابتلاع تمساح ضخم
Time منذ 51 دقيقة Views 384
شاب يقفز بمظلة ويهبط داخل سيارة أثناء سيرها
شاب يقفز بمظلة ويهبط داخل سيارة أثناء سيرها
Time منذ 51 دقيقة Views 313
القبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بالرياض
القبض على 5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بالرياض
Time منذ 56 دقيقة Views 1562