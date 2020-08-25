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إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد

Time منذ 6 دقائق
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إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد

محمد بن طحيطح (صدى):
كشفت إمارة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، عن رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها؛ حيث تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات، ومعاينتها، وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن.

وصدر توجيه أمير منطقة عسير، بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمن يدعي بها، واحالة المسؤولين والمتسببين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الإختصاص.

وأوضح بيان صادر عن الإمارة، أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة فقد وجه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوار يتوافر فيه جميع الخدمات.

وشمل القرار إعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة؛ فيما تهيب إمارة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعد، والتي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة؛ مؤكدة أنها لن تسمح بأي تعبر على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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