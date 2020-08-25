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بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران

Time منذ 30 دقيقة
Views 1857
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بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إشعال النار بطريقة جديدة مستخدمًا الاحتكاك بالرمال.

وأظهر الفيديو، الرجل وهو يضع مجموعة من القش فوق الرمل وسكب عليها مادة من أنبوب أسود صغير يبدو أنه جاز أو مادة قابلة للاشتعال؛ فيما مرر العصا بيديه على الرمال فاشتعلت النيران.

وقال الرجل خلال الفيديو: "اللي على الطريق يكون حافي القدمين، دون نعال، والرمل فيه كهرباء، يقوم بوضع يده في الرمل بقرب مجموعة القش، ثم يمرر العصا على الرمل بيده الثانية بالقرب من يده التي على القش وعلى الفور تشتعل النيران".

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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