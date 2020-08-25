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القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض

Time منذ 14 دقيقة
Views 1287
القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، من القبض على تشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب (24) حادثة سرقة من داخل مستودعات في أحياء متفرقة بالرياض.

ومن جانبه ،صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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