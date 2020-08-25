الأعداد السابقة للصحيفة

«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1472
«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين

الرياض (صدى):
أضاف تطبيق "سكني" التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة للتسهيل على عملائه وهي خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.

وقال التطبيق بأن بأن الخدمة تهدف إلى التسهيل على المواطنين للحصول على المسكن الأول بإجراءات ميسرة، وأنها تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط، سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق.

ونوّه البيان إلى أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، ولفت إلى ضرورة أن تكون جميع المعلومات المسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

أخر الأخبار

الإصابة تُبعد "العويس" و "عسيري" عن مواجهة الأهلي وضمك
الإصابة تُبعد "العويس" و "عسيري" عن مواجهة الأهلي وضمك
Time منذ دقيقة Views 1046
إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد
إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد
Time منذ 5 دقائق Views 1200
القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض
القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1283
النقاط والخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة تمنع تسرب اليوريثان
النقاط والخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة تمنع تسرب اليوريثان
Time منذ 20 دقيقة Views 1188
بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران
بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران
Time منذ 30 دقيقة Views 1855
إطلاق سراح رونالدينيو بعد سجنه 5 أشهر في باراجواي
إطلاق سراح رونالدينيو بعد سجنه 5 أشهر في باراجواي
Time منذ 35 دقيقة Views 1506
بالفيديو.. صدمة للجمهور بعد ظهور أمل العوضي بوجه منتفخ
بالفيديو.. صدمة للجمهور بعد ظهور أمل العوضي بوجه منتفخ
Time منذ 41 دقيقة Views 1592
«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين
«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين
Time منذ 47 دقيقة Views 1472
مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان
مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان
Time منذ 52 دقيقة Views 1744
سيدة أعمال كويتية تطعن على التحفظ على أموالها: حصلت عليها من جمعية مع زميلاتي بالمدرسة
سيدة أعمال كويتية تطعن على التحفظ على أموالها: حصلت عليها من جمعية مع زميلاتي بالمدرسة
Time منذ 56 دقيقة Views 551