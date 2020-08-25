الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الخارجية الأمريكي يعلن بأنه على متن أول رحلة رسمية من تل أبيب إلى الخرطوم

Time منذ ساعة
Views 1692
وزير الخارجية الأمريكي يعلن بأنه على متن أول رحلة رسمية من تل أبيب إلى الخرطوم

واشنطن (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأنه الآن على متن اول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان .

وقال بومبيو بأنه توجه صباح الثلاثاء، م إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.

ويذكر أن السودان لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أكد خلال اجتماع مساء الاثنين مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بحضور وزيري الإعلام والثقافة وشؤون مجلس الوزراء، أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم البلاد من استحقاقاته الدوليـة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

أخر الأخبار

الإصابة تُبعد "العويس" و "عسيري" عن مواجهة الأهلي وضمك
الإصابة تُبعد "العويس" و "عسيري" عن مواجهة الأهلي وضمك
Time منذ دقيقة Views 1025
إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد
إزالة التعديات على الأراضي العامة في النماص وإحالة المسؤولين إلى مكافحة الفساد
Time منذ 5 دقائق Views 1189
القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض
القبض على تشكيلٍ عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بمستودعات في الرياض
Time منذ 14 دقيقة Views 1283
النقاط والخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة تمنع تسرب اليوريثان
النقاط والخطوط السوداء على الزجاج الخلفي للسيارة تمنع تسرب اليوريثان
Time منذ 20 دقيقة Views 1186
بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران
بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران
Time منذ 30 دقيقة Views 1840
إطلاق سراح رونالدينيو بعد سجنه 5 أشهر في باراجواي
إطلاق سراح رونالدينيو بعد سجنه 5 أشهر في باراجواي
Time منذ 35 دقيقة Views 1498
بالفيديو.. صدمة للجمهور بعد ظهور أمل العوضي بوجه منتفخ
بالفيديو.. صدمة للجمهور بعد ظهور أمل العوضي بوجه منتفخ
Time منذ 41 دقيقة Views 1592
«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين
«سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين
Time منذ 47 دقيقة Views 1464
مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان
مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان
Time منذ 52 دقيقة Views 1744
سيدة أعمال كويتية تطعن على التحفظ على أموالها: حصلت عليها من جمعية مع زميلاتي بالمدرسة
سيدة أعمال كويتية تطعن على التحفظ على أموالها: حصلت عليها من جمعية مع زميلاتي بالمدرسة
Time منذ 56 دقيقة Views 551