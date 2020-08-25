وزير الخارجية الأمريكي يعلن بأنه على متن أول رحلة رسمية من تل أبيب إلى الخرطوم

واشنطن (صدى):
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأنه الآن على متن اول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان .
وقال بومبيو بأنه توجه صباح الثلاثاء، م إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.
ويذكر أن السودان لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أكد خلال اجتماع مساء الاثنين مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بحضور وزيري الإعلام والثقافة وشؤون مجلس الوزراء، أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم البلاد من استحقاقاته الدوليـة.