مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان

طلال الغامدي (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن الغاني إيكوبان مهاجم طرابزون التركي، والذي يسعى نادي الهلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تلقى عرضا من سيلتك الأسكتلندي، إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته بسبب المقابل المادي.
وأوضحت التقارير، أن سيلتك قدم عرضًا بدفع 4 ملايين يورو لشراء المدة المتبقية من عقد إيكوبان مع طرابزن، إلا أن هذا المقابل تم رفضه، ليرفع النادي الأسكتلندي عرضه لـ 6 ملايين يورو من أجل الظفر بالصفقة.
وأشارت إلى أن إدي نيوتن المدير الفني لطرابزون، يرفض فكرة التفريط في إيكوبان ورحيله سواء لسيلتك أو الهلال، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل؛ حيث قال أن لايبزيج الألماني، يسعى بكل قوة للتعاقد مع ألكسندر سورلوث مهاجم الفريق، وفي حالة رحيله سيكون إيكوبان هو المهاجم الأساسي للفريق.