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مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان

Time منذ 51 دقيقة
Views 1740
مدرب طرابزون التركي يصدم الهلال بشأن صفقة إيكوبان

طلال الغامدي (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن الغاني إيكوبان مهاجم طرابزون التركي، والذي يسعى نادي الهلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تلقى عرضا من سيلتك الأسكتلندي، إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته بسبب المقابل المادي.

وأوضحت التقارير، أن سيلتك قدم عرضًا بدفع 4 ملايين يورو لشراء المدة المتبقية من عقد إيكوبان مع طرابزن، إلا أن هذا المقابل تم رفضه، ليرفع النادي الأسكتلندي عرضه لـ 6 ملايين يورو من أجل الظفر بالصفقة.

وأشارت إلى أن إدي نيوتن المدير الفني لطرابزون، يرفض فكرة التفريط في إيكوبان ورحيله سواء لسيلتك أو الهلال، نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل؛ حيث قال أن لايبزيج الألماني، يسعى بكل قوة للتعاقد مع ألكسندر سورلوث مهاجم الفريق، وفي حالة رحيله سيكون إيكوبان هو المهاجم الأساسي للفريق.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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