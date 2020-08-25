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الموعد المنتظر لإيداع دعم الدفعة الـ 34 من حساب المواطن

Time منذ ساعة
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الموعد المنتظر لإيداع دعم الدفعة الـ 34 من حساب المواطن

الرياض (صدى):
ينتظر المستفيدون من برنامج حساب المواطن، إيدع الدعم للدفعة الجديدة الـ34، والتي من المنتظر إيداعها في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 10 سبتمبر.

ومن المعتاد، أن يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

ويعني ذلك أن موعد حساب المواطن للدفعة المقبلة سيكون يوم الاثنين العاشر من أغسطس الجاري؛ فيما يمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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