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«تقييم»: 3 محافظات تستقبل مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات

Time منذ 17 دقيقة
Views 1174
«تقييم»: 3 محافظات تستقبل مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات

الرياض (صدى):
قالت "تقييم" الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأن محافظات المدينة المنورة وابها والإحساء، ستستقبل طلبات الراغبين في إنشاء، وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات.

وأوضحت الهيئة بأن هذه المراكز ستسهم في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، ورفع مستوى المهنيّة في تقارير التقدير وضبطها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، يساعد في ذلك منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، حيث عملت "منظومة تقدير" على أتمتة الإجراءات وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد.

ويمكن للمستفيد بأن يقوم بجميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين.

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أحدث التعليقات

منتصر
اقترح نسميه شنهوا اب؟ والا. وشفيه اب والا ايش اي والا ماذا هنكراب
مغرد
والله ما يصلح التقا ضي عن بعد مره
مغرد
للأسف خصوصا الجوالات أمس رحت البطحاء والله كلهم أجا نب بالجولان والتصليح البقالات لا تقبل الشبكه يقول ما فيه ممنوعه احد منكم دخل مركز جمال كله أجا نب تصليح ج آلات وبيع
مغرد
آمنوا الدفع الكاش عن طريق الشبكه إلزامي يروح التستر خوصا البقالات والسوبر ما ركزت امتعوا الكاش
مغرد
والله زين هذا الي نبيه

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