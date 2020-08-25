الأعداد السابقة للصحيفة

«نستلة» تطرح وظائف شاغرة بجدة والمدينة المنورة والرياض

Time منذ 42 دقيقة
Views 1500
«نستلة» تطرح وظائف شاغرة بجدة والمدينة المنورة والرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة "نستلة" وظائف شاغرة، بالرياض والمدينة المنورة وجدة، تحت مسمى وظيفي " مسؤول الشؤون التنظيمية، مندوب طبي، مشرف توزيع" .

وإشترطت الشركة على المتقدمين لوظيفة مسؤول الشؤون التنظيمية بالرياض بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنة، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية، وشروط وظيفة المندوب الطبي بالمدينة المنورة بأن يكون المتقدم حاصل درجة البكالوريوس في التخصص وخبرة لا تتجاوز سنتين، وشروط وظيفة مشرف التوزيع بجدة يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص وخبرة لا تقل عن سنتين.

وللتقديم إضغط على الروابط التالية

مسؤول الشؤون التنظيمية "بالرياض" من هنــــــــا .

مندوب طبي "بالمدينة المنورة" من هنــــــــا .

مشرف توزيع"بجدة" من هنـــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

منتصر
اقترح نسميه شنهوا اب؟ والا. وشفيه اب والا ايش اي والا ماذا هنكراب
مغرد
والله ما يصلح التقا ضي عن بعد مره
مغرد
للأسف خصوصا الجوالات أمس رحت البطحاء والله كلهم أجا نب بالجولان والتصليح البقالات لا تقبل الشبكه يقول ما فيه ممنوعه احد منكم دخل مركز جمال كله أجا نب تصليح ج آلات وبيع
مغرد
آمنوا الدفع الكاش عن طريق الشبكه إلزامي يروح التستر خوصا البقالات والسوبر ما ركزت امتعوا الكاش
مغرد
والله زين هذا الي نبيه

أخر الأخبار

القبض على مقيم ارتكب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بالقصيم
القبض على مقيم ارتكب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بالقصيم
Time منذ دقيقة Views 1040
الموعد المنتظر لإيداع دعم الدفعة الـ 34 من حساب المواطن
الموعد المنتظر لإيداع دعم الدفعة الـ 34 من حساب المواطن
Time منذ 3 دقائق Views 1123
مستثمر: المدارس الاهلية مهددة بالإغلاق و90% من مقاعد رياض الأطفال شاغرة
مستثمر: المدارس الاهلية مهددة بالإغلاق و90% من مقاعد رياض الأطفال شاغرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1120
«تقييم»: 3 محافظات تستقبل مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات
«تقييم»: 3 محافظات تستقبل مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات
Time منذ 17 دقيقة Views 1170
علاجات طبيعية تساعدك في التخلص من ألم الأسنان
علاجات طبيعية تساعدك في التخلص من ألم الأسنان
Time منذ 21 دقيقة Views 1164
أبرز فوائد جنوط السيارة الألومنيوم
أبرز فوائد جنوط السيارة الألومنيوم
Time منذ 29 دقيقة Views 1175
«حقوق الإنسان» تحذر المدارس من استخدام العقوبات التأديبية والسلوكية على الأطفال
«حقوق الإنسان» تحذر المدارس من استخدام العقوبات التأديبية والسلوكية على الأطفال
Time منذ 35 دقيقة Views 1348
«نستلة» تطرح وظائف شاغرة بجدة والمدينة المنورة والرياض
«نستلة» تطرح وظائف شاغرة بجدة والمدينة المنورة والرياض
Time منذ 42 دقيقة Views 1500
ضوابط جديدة لانضمام اللاعبين للمنتخبات
ضوابط جديدة لانضمام اللاعبين للمنتخبات
Time منذ 53 دقيقة Views 1534
بالفيديو.. زوج هالة صدقي: بالمستندات زوجتي ليست أم أولادي وزرعت بويضات سيدة أخرى دون علمي
بالفيديو.. زوج هالة صدقي: بالمستندات زوجتي ليست أم أولادي وزرعت بويضات سيدة أخرى دون علمي
Time منذ 58 دقيقة Views 1504