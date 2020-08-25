«نستلة» تطرح وظائف شاغرة بجدة والمدينة المنورة والرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة "نستلة" وظائف شاغرة، بالرياض والمدينة المنورة وجدة، تحت مسمى وظيفي " مسؤول الشؤون التنظيمية، مندوب طبي، مشرف توزيع" .
وإشترطت الشركة على المتقدمين لوظيفة مسؤول الشؤون التنظيمية بالرياض بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن سنة، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية، وشروط وظيفة المندوب الطبي بالمدينة المنورة بأن يكون المتقدم حاصل درجة البكالوريوس في التخصص وخبرة لا تتجاوز سنتين، وشروط وظيفة مشرف التوزيع بجدة يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص وخبرة لا تقل عن سنتين.
وللتقديم إضغط على الروابط التالية
مسؤول الشؤون التنظيمية "بالرياض" من هنــــــــا .
مندوب طبي "بالمدينة المنورة" من هنــــــــا .
مشرف توزيع"بجدة" من هنـــــــا .