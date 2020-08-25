ضوابط جديدة لانضمام اللاعبين للمنتخبات

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، وضع مجموعة من الاستثناءات للوائح التي تجبر الأندية على إرسال اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة، في المواجهات الدولية التي ستقام خلال سبتمبر المقبل.
وأوضح "فيفا" أن العديد من الحكومات الوطنية فرضت قيوداً على السفر والتنقل من جديد، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، فيما بعض الإجراءات تؤثر مباشرة على البطولات الدولية، مثل الحجر الصحي، أو العزل الإجباري، أو قيود السفر.
وأصدر مجلس "فيفا" قرارًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على عدم تطبيق اللوائح التي تجبر الأندية على إرسال لاعبيها للمنتخبات الوطنية في الظروف التالية، عند وجوب دخول الحجر الصحي، أو العزل الإجباري، لمدة 5 أيام كحد أدنى بعد الوصول إلى مقر المنتخب الذي سينتقل إليه اللاعب من ناديه، أو الوجهة المحددة سلفاً لإقامة مباراة المنتخب.
وشدد على عدم تطبيق لوائح انضمام اللاعبين للمنتخبات في حالة وجود قيود على السفر، إلى أو من الأماكن المذكورة أعلاه، فضلاً عن عدم منح السلطات المختصة إعفاء محددا للاعبي المنتخبات وفقاً للقرارات السابقة.