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القبض على مقيم ارتكب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بالقصيم

Time منذ ساعة
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القبض على مقيم ارتكب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية بالقصيم

بريدة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة القصيم اليوم الثلاثاء ، من القبض على مقيم ارتكب عدداً من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ( في العقد الثالث من العمر )، تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
مضيع الهرجه
أثناء عمله الحكومي بوزارة الدفاع بالملز
ابو محمد 😎 ✍️
اهوالكم واحوالكم ماتسر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز .. .. انا ابي اسميك عبقري الرمل والعصاا .. .. تستاهل هاالاسم مني هدية مامن وراهااا جزيه ..

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