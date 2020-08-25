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بالصور.. حريق هائل داخل مركز تجاري للأثاث في نجران
منذ ساعة
1557
نجران (صدى):
اندلع حريق هائل داخل مركز تجاري للأثاث بحي العريسة بمنطقة نجران، اليوم الثلاثاء.
وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع بسبب التماس كهربائي، وذلك دون وقوع أي إصابات.
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أحدث التعليقات
منتصر
اقترح نسميه شنهوا اب؟ والا. وشفيه اب والا ايش اي والا ماذا هنكراب
مغرد
والله ما يصلح التقا ضي عن بعد مره
مغرد
للأسف خصوصا الجوالات أمس رحت البطحاء والله كلهم أجا نب بالجولان والتصليح البقالات لا تقبل الشبكه يقول ما فيه ممنوعه احد منكم دخل مركز جمال كله أجا نب تصليح ج آلات وبيع
مغرد
آمنوا الدفع الكاش عن طريق الشبكه إلزامي يروح التستر خوصا البقالات والسوبر ما ركزت امتعوا الكاش
مغرد
والله زين هذا الي نبيه
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