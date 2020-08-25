«كورونا» تهدد 120 مليون وظيفة سياحية عالميا

وكالات (صدى):
تهدد كورونا 120 مليون وظيفة سياحية على مستوى العالم ، بحسب ما كشف عنه كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وقال جوتيريش بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر، مردفا بأنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم ، تضررت البلدان النامية بشكل خاص ، بما في ذلك بلدان في إفريقيا.