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«كورونا» تهدد 120 مليون وظيفة سياحية عالميا

Time منذ ساعة
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«كورونا» تهدد 120 مليون وظيفة سياحية عالميا

وكالات (صدى):
تهدد كورونا 120 مليون وظيفة سياحية على مستوى العالم ، بحسب ما كشف عنه كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال جوتيريش بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر، مردفا بأنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم ، تضررت البلدان النامية بشكل خاص ، بما في ذلك بلدان في إفريقيا.

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أحدث التعليقات

منتصر
اقترح نسميه شنهوا اب؟ والا. وشفيه اب والا ايش اي والا ماذا هنكراب
مغرد
والله ما يصلح التقا ضي عن بعد مره
مغرد
للأسف خصوصا الجوالات أمس رحت البطحاء والله كلهم أجا نب بالجولان والتصليح البقالات لا تقبل الشبكه يقول ما فيه ممنوعه احد منكم دخل مركز جمال كله أجا نب تصليح ج آلات وبيع
مغرد
آمنوا الدفع الكاش عن طريق الشبكه إلزامي يروح التستر خوصا البقالات والسوبر ما ركزت امتعوا الكاش
مغرد
والله زين هذا الي نبيه

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