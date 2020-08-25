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نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المرورية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

Time منذ 27 دقيقة
Views 1242
نسبة وفيات الشباب نتيجة الحوادث المرورية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، أن نسب الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من الشباب في المملكة ضمن الفئة العمرية (18 - 30 سنة) وصلت إلى أدنى انخفاض لها في عام 2019 لتحقق %30.3 منذ عام 2015.

ووصلت نسبة الشباب الذكور في الفئة العمرية (18 - 30 سنة) المتوفين جراء الحوادث المرورية %26.7 من إجمالي الذكور المتوفين نتيجة الحوادث المرورية، فيما بلغت نسبة وفيات الإناث %3.6.

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية، المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية؛ وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة، ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.

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أحدث التعليقات

طارق
لاحول ولاقوة الابالله
فاطمه أحمد
الله يعين الي ظروفهم صعبه حتى ٢٠٠ تأثر عليهم ولكن بما انه طلع القرار بدفع السنوي يبقى افضل من المواصلات الخاصه الشهريه ولابد هناك من استثاءات لذوي الدخل المحدود
واضح
بلا مشروعة بلا كلام فاضي انت وشروعك خل عنك الهياط بس،، هههههههههه
برق امصحا
ضاقوا من ذا النسوان ٣ شهور بوجيههم هههههههههه
الحربي
عندى لوالدي جواز لسفرة واحدة اقدم من هذا من نجد الى الحجاز

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